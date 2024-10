Previsioni Meteo Lombardia: torna la nebbia in pianura

MeteoWeb

Da oggi “e fino a metà della prossima settimana tendenza ad un miglioramento, specie in montagna, in Pianura invece formazione di foschie e nebbie“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in Pianura e nelle valli nuvolosità bassa, con foschie e locali banchi di nebbia fino al mattino e nuovamente verso sera, schiarite in giornata. Altrove velato o poco nuvoloso con addensamenti in serata.

Precipitazioni: assenti, in serata non escluse occasionali a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In Pianura minime intorno a 11°C, massime intorno a 21°C

Zero termico: intorno a 3900 metri.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

