Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Lugo per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 15,7°C. La pioggia inizierà a manifestarsi già nelle prime ore del mattino, con intensità crescente. Le previsioni del tempo indicano un aumento della pioggia moderata, che si intensificherà nel corso della giornata, portando a forti precipitazioni nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 10,2 km/h. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si coprirà completamente e la pioggia leggera inizierà a cadere. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,5°C e i 15,8°C.

Durante la mattina, la situazione meteo si aggraverà, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 15°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 4 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un picco di intensità della pioggia, con forti precipitazioni che porteranno a valori di accumulo di oltre 5 mm. La temperatura si manterrà intorno ai 15°C, mentre il vento soffierà con maggiore intensità, raggiungendo i 38,1 km/h. La situazione meteo rimarrà instabile, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 96%.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma si manterranno comunque presenti, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 13,8°C. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendo le raffiche attorno ai 39,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia intensa, si prevede un graduale ritorno a condizioni più stabili, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° prob. 21 % 6.7 N max 10.2 Tramontana 92 % 1007 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 37 % 4 NNO max 5.6 Maestrale 92 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 2.18 mm 4.8 O max 8.8 Ponente 94 % 1005 hPa 9 forte pioggia +14.1° perc. +14° 4.15 mm 8 SSE max 14.3 Scirocco 94 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.57 mm 12.1 ENE max 26 Grecale 96 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 2.17 mm 22.2 ENE max 37.1 Grecale 95 % 999 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.53 mm 9.1 O max 23.4 Ponente 94 % 999 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.15 mm 21.2 ONO max 33.3 Maestrale 93 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.