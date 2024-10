Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa dell’82% e temperature intorno ai 21,1°C. Il vento soffierà da Sud Est a 30,4 km/h, con raffiche fino a 46,1 km/h. Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con un aumento della copertura nuvolosa al 100% e temperature stabili. Nel pomeriggio, si registreranno precipitazioni più intense e una diminuzione della temperatura a 20,1°C. Sabato 19 Ottobre, il tempo migliorerà, con cielo coperto al mattino e temperature attorno ai 19,8°C. Domenica 20 Ottobre, si prevede un cielo sereno con temperature di 19,4°C, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 82%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,1°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 21,5°C. La velocità del vento sarà di 30,4 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 46,1 km/h. Si registreranno 0,43 mm di pioggia, con un’umidità del 88% e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Si continuerà a osservare pioggia leggera con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 21°C, con una temperatura percepita di 21,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 17,1 km/h, ma rimarrà comunque fresca. Le precipitazioni continueranno, con un accumulo di 0,29 mm e un’umidità che si attesterà attorno all’88%.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà ancora instabile con cielo coperto e temperature che scenderanno a 20,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo di 1,57 mm di pioggia. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa.

Infine, nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da pioggia moderata. La temperatura scenderà ulteriormente a 19,8°C e la temperatura percepita sarà di 20°C. La velocità del vento sarà di 20,2 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 21,6 km/h. Si prevederanno accumuli di pioggia di 1,15 mm, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

Sabato 19 Ottobre

Nella notte di Sabato 19 Ottobre, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Si inizierà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,7°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 18,8°C. La velocità del vento sarà di 10,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,6 km/h. Si registreranno 0,44 mm di pioggia, con un’umidità del 81% e una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà notevolmente. Si passerà a cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai 19,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,7 km/h. Non si prevederanno precipitazioni significative, e l’umidità scenderà al 73%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,2°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 25,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 65%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno a 19,6°C. La velocità del vento sarà di 22,8 km/h, con un’umidità che si attesterà al 70%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto.

Domenica 20 Ottobre

Nella notte di Domenica 20 Ottobre, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 19,2°C. La velocità del vento sarà di 15 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 67%.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili con poche nuvole e temperature che saliranno a 19,9°C. La velocità del vento si ridurrà a 9,6 km/h, mantenendo un clima piacevole. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità scenderà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,8°C. La velocità del vento sarà di 11 km/h, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 19,2°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si attesterà al 72%.

In conclusione, il fine settimana a Marsala si presenterà inizialmente instabile, con piogge e temperature miti, per poi migliorare notevolmente nel Sabato, con condizioni favorevoli per attività all’aperto. La Domenica si prevede un clima sereno, ideale per godere delle bellezze locali.

