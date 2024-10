Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un pomeriggio e una sera con maggiori nubi. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,2 km/h e 3,1 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 57%. Questo clima sereno favorirà un riposo tranquillo per i residenti.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 24,2°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 4%. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà un comfort termico, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,8 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 56%. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività pomeridiane potranno proseguire senza interruzioni.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una umidità che raggiungerà il 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. Gli abitanti potranno quindi godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +15.8° Assenti 3.1 NO max 4.2 Maestrale 59 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 2.2 NO max 3.2 Maestrale 56 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18° Assenti 2.2 OSO max 3.2 Libeccio 48 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.4° Assenti 4.6 SSE max 5.3 Scirocco 39 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 12.1 SE max 10.2 Scirocco 40 % 1017 hPa 16 poche nuvole +21.2° perc. +20.9° Assenti 11.3 ESE max 12.8 Scirocco 56 % 1018 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 4 ESE max 8.9 Scirocco 64 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 2.7 ESE max 6.2 Scirocco 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:29

