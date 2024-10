Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Melfi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si alterneranno durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 17,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’87%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo a Melfi saranno caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si aggireranno intorno ai 16,5°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità rimarrà alta, superando l’86%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 30%.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 13,7 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, ma resterà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, passando a piogge moderate. Le temperature si manterranno attorno ai 21,8°C, con una leggera flessione verso il tardo pomeriggio. La direzione del vento cambierà, predominando da sud-est, e la velocità si attesterà intorno ai 9,5 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, sfiorando l’87%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C. Le piogge si faranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà totale. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,7 km/h. L’umidità resterà alta, intorno all’89%, e ci sarà una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge che accompagneranno gli abitanti per tutta la giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, portando a un clima più secco e gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° prob. 30 % 5.1 SO max 5 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 77 % 5.3 SSO max 5 Libeccio 89 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.28 mm 2.8 E max 3.6 Levante 89 % 1014 hPa 9 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 55 % 6.5 E max 11.5 Levante 74 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20.1° 0.83 mm 7.1 SSE max 10.6 Scirocco 68 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.8° 0.13 mm 3 SSE max 7.8 Scirocco 69 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.34 mm 7.3 SSO max 12.3 Libeccio 85 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 1.58 mm 4.9 SE max 8.6 Scirocco 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.