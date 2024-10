Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e il vento moderato contribuiranno a creare una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà intorno al 51%. Il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di circa 12 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 18°C entro le ore centrali della giornata. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 95%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento. Le piogge si faranno più consistenti, con la possibilità di pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi alta.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Si prevedono forti piogge, con accumuli significativi che potranno superare i 4 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre il vento continuerà a soffiare con forza, creando una sensazione di freddo. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente certa, con valori che sfioreranno il 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mirandola nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità. Dopo il maltempo di Giovedì, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 51 % 12.3 ENE max 23.7 Grecale 95 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 12 % 11.6 ENE max 24.9 Grecale 95 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16.3° prob. 28 % 12.1 ENE max 22.7 Grecale 96 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 5 % 13.6 ENE max 22 Grecale 92 % 1021 hPa 12 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 15 % 16.1 ENE max 20.7 Grecale 84 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.15 mm 17.1 NE max 30 Grecale 88 % 1019 hPa 18 pioggia moderata +16.8° perc. +17° 2.11 mm 18.4 ENE max 35.6 Grecale 93 % 1018 hPa 21 forte pioggia +16.4° perc. +16.6° 5.61 mm 20.7 ENE max 40.8 Grecale 97 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:22

