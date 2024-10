Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Misterbianco indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, ma con un incremento delle temperature che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con nubi sparse e temperature in lieve calo. La sera si presenterà con un ritorno a cieli coperti, ma le temperature non scenderanno drasticamente, mantenendosi attorno ai 20°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Misterbianco avrà un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura di 20,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,6 km/h e 2,4 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,5°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con una velocità del vento che arriverà fino a 11,7 km/h. L’umidità comincerà a scendere, raggiungendo il 49% intorno alle 12:00.

Il pomeriggio vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,2°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,7 km/h, con una direzione prevalentemente da Est. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 71%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità, che scenderà a 2,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo condizioni favorevoli per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 1.6 OSO max 1.8 Libeccio 74 % 1020 hPa 5 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 0.6 S max 1.8 Ostro 73 % 1021 hPa 8 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 5.2 SE max 6.3 Scirocco 60 % 1022 hPa 11 cielo coperto +25.4° perc. +25.3° Assenti 10.6 ESE max 8.4 Scirocco 49 % 1021 hPa 14 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° prob. 8 % 14.4 ESE max 14.5 Scirocco 55 % 1020 hPa 17 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 8 % 9.7 E max 15.3 Levante 71 % 1020 hPa 20 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 4.5 ESE max 7.7 Scirocco 74 % 1021 hPa 23 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 2.6 O max 3.3 Ponente 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.