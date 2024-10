Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per il periodo. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento, raggiungendo i 30,8°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 24 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 21,8°C. Le nubi sparse si alterneranno durante le prime ore, mantenendo una temperatura percepita di circa 22°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con intensità che varierà tra 5,8 km/h e 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 26,6°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 30,8°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 28% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che toccheranno il picco di 31,3°C alle 13:00. La ventilazione si manterrà attiva, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 35% alle 15:00. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend di assenza di pioggia.

La sera porterà un leggero miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 24,8°C alle 18:00 a 23,5°C alle 21:00. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 10,4 km/h. L’umidità, invece, aumenterà fino a raggiungere il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno elevate e un cielo che, seppur coperto, non porterà a precipitazioni significative. Si prevede che il clima rimarrà caldo anche nei giorni successivi, con possibilità di un leggero abbassamento delle temperature nel fine settimana. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi un clima favorevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 6.6 O max 10.6 Ponente 67 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 5.9 O max 7.6 Ponente 47 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24.7° perc. +24.2° Assenti 10.9 O max 18 Ponente 37 % 1011 hPa 10 cielo coperto +29.8° perc. +28.5° Assenti 16.4 O max 23 Ponente 29 % 1010 hPa 13 cielo coperto +31.3° perc. +30° Assenti 17.6 O max 22.6 Ponente 29 % 1008 hPa 16 cielo coperto +28.2° perc. +28.1° Assenti 15.4 OSO max 22.8 Libeccio 43 % 1008 hPa 19 poche nuvole +23.9° perc. +24.1° Assenti 10.4 O max 20.8 Ponente 66 % 1009 hPa 22 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 8.6 ONO max 15.4 Maestrale 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.