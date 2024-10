Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Monsummano Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,7°C e i 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% nel pomeriggio e in serata, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 7,7 km/h, prevalentemente da direzione ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 66%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,9°C entro le ore di pranzo. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra 2,9 km/h e 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno il picco di 20,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, con velocità fino a 10,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e la copertura nuvolosa sarà al 100%. I venti si presenteranno leggeri, con velocità di circa 3,5 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

1 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 6.2 NNE max 6.3 Grecale 85 % 1017 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 5.7 NNE max 5.6 Grecale 86 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 3 % 3.5 NE max 4.8 Grecale 81 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.9 SSE max 3.6 Scirocco 68 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 5.2 OSO max 8.4 Libeccio 65 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 7.6 OSO max 11.3 Libeccio 81 % 1018 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 4.7 O max 5.6 Ponente 87 % 1019 hPa 22 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° Assenti 2.2 ONO max 3 Maestrale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:33

