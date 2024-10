Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Monsummano Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di sereno in serata. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della temperatura nel pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 13,6°C. L’umidità sarà elevata, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera proveniente da Nord-Est accompagnerà le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma a partire dalle 09:00 si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con l’ingresso di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18,4°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che tenderà a diminuire. La velocità del vento si manterrà tra i 7 e i 10 km/h, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà perlopiù sereno. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,2°C alle 13:00. L’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 11,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme indicano un sabato caratterizzato da un clima variabile, con un passaggio da condizioni nuvolose a sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 15 % 7.9 NE max 14.3 Grecale 81 % 1012 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 13 % 7.6 NE max 13.8 Grecale 80 % 1012 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 5 % 7.2 NE max 14.5 Grecale 76 % 1013 hPa 10 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° Assenti 9.2 ENE max 12.4 Grecale 58 % 1013 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 11 % 8.5 ENE max 9.8 Grecale 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° prob. 7 % 4.7 NE max 6.8 Grecale 68 % 1012 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 5.3 N max 5.5 Tramontana 80 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 5.4 NNE max 5.3 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.