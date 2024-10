Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nelle ore successive, si assisterà a un netto miglioramento con un cielo sereno che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 15°C e una massima che raggiungerà i 23°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere provenienti da nord-ovest.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e una temperatura di 15,7°C, che scenderà leggermente fino a 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno già dalle prime ore del mattino. Le temperature percepite rimarranno stabili, oscillando tra 14°C e 15°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5-6 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,2°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 22,9°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 1-16%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14-18 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 23°C alle 13:00, mantenendosi attorno ai 22°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. La ventilazione si farà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento diminuirà, portandosi a valori di 3-5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature autunnali inizieranno a farsi sentire con l’avvicinarsi della settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 6.9 NO max 7.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 6.1 NO max 7.5 Maestrale 67 % 1014 hPa 7 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 6.2 NO max 9.6 Maestrale 56 % 1015 hPa 10 poche nuvole +21.7° perc. +21° Assenti 14.7 O max 16.4 Ponente 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +22.5° Assenti 18.3 OSO max 19 Libeccio 42 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 18.5 OSO max 22.9 Libeccio 58 % 1014 hPa 19 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 4.7 ONO max 7.7 Maestrale 67 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 6 NE max 6.6 Grecale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:34

