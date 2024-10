Previsioni Meteo Novembre, arriva il gelo: allerta per il Centro-Sud

MeteoWeb

Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, la situazione meteorologica in Europa potrebbe subire significativi cambiamenti. Gli ultimi aggiornamenti indicano la formazione di un promontorio di alta pressione subtropicale, che si prevede si sposterà verso l’Europa occidentale, influenzando in particolare i paesi come la Spagna e la Francia. Questa configurazione potrebbe aprire la strada all’arrivo di masse d’aria più fredde, provenienti dal Nord Atlantico o addirittura dalle regioni artiche, determinando importanti ripercussioni sul clima del Mediterraneo.

In Italia, l’impatto di queste dinamiche atmosferiche potrebbe essere particolarmente rilevante. Si prevede infatti un marcato abbassamento delle temperature, accompagnato da un incremento dell’instabilità meteorologica. Le regioni del Centro e del Sud Italia sembrano essere le aree più esposte a questo cambiamento. In queste zone, si potrebbe assistere a un sensibile aumento delle precipitazioni, oltre a temperature significativamente inferiori rispetto alle medie stagionali di fine ottobre.

L’instabilità atmosferica attesa è legata non solo all’influenza dell’alta pressione subtropicale, ma anche alla possibile attività del vortice polare. Questo fenomeno, che si sviluppa nelle alte latitudini e nelle zone più elevate dell’atmosfera, può giocare un ruolo cruciale nel determinare il clima in Europa. In caso di un suo indebolimento o di un’instabilità, l’aria molto fredda potrebbe scendere verso le latitudini inferiori, impattando in modo diretto sul Mediterraneo. L’arrivo di queste masse d’aria fredda potrebbe accentuare i contrasti termici e provocare fenomeni meteorologici intensi, come temporali improvvisi, grandinate e forti venti.

I modelli meteorologici suggeriscono che questa fase potrebbe protrarsi per gran parte del mese di novembre, segnando un netto cambiamento rispetto al clima mite che ha caratterizzato le settimane precedenti. È possibile che il clima invernale arrivi con largo anticipo, portando condizioni più rigide rispetto alla norma stagionale, in particolar modo nel Centro-Sud del Paese. Le temperature inferiori alla media, accompagnate da precipitazioni abbondanti, potrebbero dare vita a eventi meteo estremi, come alluvioni lampo o nubifragi nelle aree più vulnerabili, specialmente lungo le coste meridionali e nelle zone appenniniche.

L’Italia, quindi, potrebbe affrontare una transizione meteorologica brusca tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, con condizioni di instabilità atmosferica che richiedono un costante monitoraggio.

