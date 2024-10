Previsioni Meteo: ondata di gelo e neve dopo il ponte di Ognissanti

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici indicano possibili mutamenti significativi nelle condizioni atmosferiche su scala emisferica, i quali potrebbero influire sulle temperature e il clima dell’Italia subito dopo il ponte di Ognissanti. Al centro di questi sviluppi vi è l’anticiclone delle Azzorre, il quale, secondo le recenti proiezioni, si estenderà progressivamente verso nord, raggiungendo addirittura latitudini elevate come quella dell’Islanda. Questo spostamento anomalo potrebbe favorire la discesa di un flusso di aria fredda di origine artica, che potrebbe spingersi dalle alte latitudini fino all’Europa meridionale.

Al momento, i modelli suggeriscono che queste masse di aria fredda attraverseranno dapprima l’Europa centrale, con la concreta possibilità di lambire anche il territorio italiano. Tuttavia, l’esatta traiettoria di questo flusso gelido resta ancora incerta: l’ipotesi prevalente prevede che l’irruzione fredda colpisca soprattutto i Balcani, interessando soltanto marginalmente le regioni adriatiche italiane. Anche così, un calo repentino delle temperature è ritenuto probabile, con valori che potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali, segnando così l’arrivo della prima fase fredda rilevante dell’autunno.

Se questa tendenza venisse confermata, il cambiamento climatico sarebbe decisamente netto: l’Italia passerebbe da un contesto termico mite a condizioni più rigide, ben più vicine a quelle tipiche dell’inverno. Tuttavia, è ancora prematuro stabilire con precisione l’intensità e la durata di questa eventuale ondata di freddo. I prossimi aggiornamenti modellistici risulteranno quindi determinanti per comprendere se si tratterà di una fase transitoria o di un possibile preludio a un inverno anticipato e più duraturo.

In tale scenario, è doveroso considerare anche i possibili fenomeni atmosferici che potrebbero accompagnare l’arrivo del freddo. L’ipotesi di nevicate, specialmente nelle regioni adriatiche e nelle aree appenniniche, non è esclusa, benché la distanza temporale renda complesso fare previsioni certe. Con l’inizio di novembre, potremmo dunque assistere al primo assaggio di inverno in Italia, un anticipo stagionale che, se confermato, rappresenterebbe un drastico cambiamento rispetto alle temperature attuali. Per gli italiani, dunque, si prospetta la possibilità di dover rispolverare già nei prossimi giorni abiti e accessori più pesanti, in attesa dei bollettini meteo ufficiali che confermeranno o smentiranno questa previsione di freddo anticipato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.