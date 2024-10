Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Palma di Montechiaro si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà attorno ai 20°C, con un’umidità elevata che raggiungerà valori intorno all’85%. I venti, prevalentemente provenienti da sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative.

Nel corso della notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge moderate. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una percezione leggermente più alta. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. I venti soffieranno a una velocità di circa 30 km/h, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, rendendo la situazione piuttosto ventosa.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, che si trasformeranno in forti piogge tra le 7:00 e le 8:00. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 19°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno arrivare a 50 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di disagio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con piogge che diventeranno più leggere. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 21°C, mentre l’umidità comincerà a scendere. I venti si attenueranno, ma rimarranno comunque presenti, con velocità attorno ai 20 km/h. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, ma si intravederanno momenti di schiarita.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la possibilità di cieli coperti ma senza precipitazioni significative. La temperatura si attesterà intorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta. I venti si faranno più leggeri, rendendo la serata più gradevole rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro indicano un sabato caratterizzato da piogge, con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.72 mm 26.2 SE max 38.8 Scirocco 84 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +20.2° perc. +20.5° 2.43 mm 36.7 SE max 49.8 Scirocco 85 % 1011 hPa 7 forte pioggia +19.5° perc. +19.8° 6.12 mm 23.3 SSO max 34.9 Libeccio 89 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +20.5° perc. +20.7° 1.01 mm 4.5 ESE max 12.9 Scirocco 79 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +21.3° perc. +21.5° 0.19 mm 22.8 O max 21.7 Ponente 75 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.41 mm 29.2 ONO max 37.8 Maestrale 80 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.1 mm 19.6 ONO max 22.9 Maestrale 84 % 1011 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 48 % 16.7 ONO max 18.4 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:18

