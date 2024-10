Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Palmi si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si assisterà a schiarite nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con qualche raffica più intensa nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti soffieranno da direzione variabile, mantenendosi su intensità leggera.

La mattina inizierà con pioggia leggera, con accumuli che raggiungeranno circa 0,94 mm entro le 09:00. Le temperature saliranno fino a 20,3°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà attorno al 62%. La copertura nuvolosa sarà elevata, ma si inizieranno a vedere delle schiarite.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C. I venti, che si presenteranno da Nord Ovest, saranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 16 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno e una diminuzione delle precipitazioni. Domenica si prevede un clima più soleggiato, mentre lunedì e martedì potrebbero portare nuove perturbazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare delle schiarite previste per godere di un fine settimana all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 0.3 ONO max 6.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 3 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 4 % 1 OSO max 6.4 Libeccio 72 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° prob. 21 % 3.6 NO max 8.9 Maestrale 74 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.94 mm 15.3 ONO max 18.5 Maestrale 72 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20° 0.13 mm 18.3 NO max 20.4 Maestrale 62 % 1014 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 13.4 NO max 16 Maestrale 60 % 1013 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 9.1 ONO max 12.9 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.12 mm 14.5 O max 19.5 Ponente 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:29

