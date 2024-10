Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio e nella sera a cieli sereni. La temperatura percepita sarà confortevole, con valori che varieranno da +17,3°C a +23,5°C. La velocità del vento si manterrà su livelli leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Partinico avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, con un’umidità al 71%. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h da Sud Est. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% alle 01:00, con una temperatura di +17,8°C.

Dalla mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, toccando i +19,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 95%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, già alle 09:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di +22,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno il picco di +23,5°C alle 10:00 e +23,3°C alle 13:00 e 14:00. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 8 e 10 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si attesterà tra il 48% e il 62%, garantendo un clima piacevole.

La sera continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +19°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 7%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Partinico si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.9 ESE max 3.9 Scirocco 71 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 4.6 SE max 5.2 Scirocco 72 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 3.5 ESE max 4 Scirocco 63 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23° Assenti 8.2 N max 6.6 Tramontana 42 % 1020 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 9.1 NNE max 9.3 Grecale 49 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 5.7 NNE max 8.1 Grecale 56 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.7 NE max 8.8 Grecale 65 % 1020 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 4.9 E max 6.2 Levante 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.