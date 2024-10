Previsioni Meteo Piemonte: clima mite nei prossimi giorni, forti piogge dal 16 ottobre

MeteoWeb

Le temperature massime si manterranno ancora oltre i +20°C nei prossimi giorni in Piemonte, con lo zero termico a 4mila metri lunedì 14 e martedì 15 ottobre. Ma dalle prime ore di mercoledì 16 – secondo le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) torneranno le piogge in Piemonte.

“Attualmente il Nord Italia si trova al confine tra una vasta saccatura presente a nord delle Alpi ed una zona di alta pressione che staziona sul Mediterraneo occidentale. In questa configurazione, fino a domani il Piemonte è soggetto a flussi zonali che apportano nuvolosità in montagna e sulle zone al confine con la Liguria dando origine a deboli piovaschi su queste zone, mentre in pianura si hanno condizioni più soleggiate, in particolare oggi”, riporta Arpa Piemonte nelle sue previsioni meteo. “Martedì, l’area di bassa pressione si muove verso levante consentendo una debole espansione dell’anticiclone ed un temporaneo miglioramento del tempo; tuttavia, il rapido ingresso di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale causerà condizioni di maltempo su tutta la regione già dalle prime ore di mercoledì, per l’apporto di forti correnti umide meridionali con associate piogge diffuse, localmente forti”, viene spiegato.

Nel pomeriggio di mercoledì, le precipitazioni diverranno “forti e persistenti sulla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale, anche molto forti su Appennino e tratti pianeggianti adiacenti per temporali in sconfinamento dal Genovese“, annuncia Arpa.

