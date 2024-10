Previsioni Meteo Piemonte: possibili piogge domani e lunedì

MeteoWeb

“La saccatura che ha interessato il Piemonte nei giorni scorsi completa il proprio transito verso i Balcani; al contempo un debole promontorio anticiclonico inizia a rimontare sul Mediterraneo occidentale, spinto nella sua risalita dal moto verso sud di un nucleo di bassa pressione in scorrimento lungo le coste atlantiche africane. Oggi sono dunque attesi cieli poco nuvolosi e precipitazioni sostanzialmente assenti“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. Domani e lunedì “due deboli cavi d’onda transiteranno a nord delle Alpi, portando con sé aria più fresca in quota. Saranno quindi possibili deboli precipitazioni, limitate al Piemonte settentrionale e all’arco alpino sabato, mentre appaiono più diffuse lunedì. A cavallo tra le due deboli perturbazioni, domenica è invece attesa una giornata con tempo stabile e copertura nuvolosa in diminuzione durante la giornata, con ventilazione in rinforzo sulle Alpi occidentali“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo parzialmente nuvoloso sulle Alpi e nuvoloso altrove, con nubi più compatte sul Piemonte settentrionale. Dal pomeriggio aumento della copertura in montagna fino a cielo molto nuvoloso. Possibili foschie e locali nebbie sulle pianure orientali. Deboli piovaschi sparsi al mattino sul settore settentrionale e sui settori alpini nel pomeriggio. Zero termico in aumento fino a 3300-3400 m a nord e 3600 m a sud. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti inizialmente deboli da sudovest sulle Alpi, in rotazione da ovest-nordovest ed intensificazione fino a valori moderati nella seconda parte della giornata. Deboli dai quadranti meridionali sull’Appennino; deboli da nordest in pianura al mattino con rinforzi sul settore nord dalla regione, variabili dal pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.