Previsioni Meteo Piemonte: prime piogge da domani, poi forte maltempo

“Fino a domani il Piemonte è soggetto a flussi occidentali che apportano nuvolosità, accompagnata da temporanee schiarite a nord del Po“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Da domani sera, una saccatura atlantica in moto dal Portogallo verso la Francia convoglia correnti umide meridionali sul Nordovest con le prime precipitazioni sul settore occidentale. Mercoledì il maltempo sarà più marcato e diffuso, per la presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale che bloccherà il naturale transito della perturbazione verso est. Pertanto, la persistenza dei flussi umidi causerà piogge forti dapprima sui settori occidentali e sudoccidentali, poi dal pomeriggio sulle zone settentrionali e meridionali, con instabilità a ridosso dell’Appennino per temporali forti in sconfinamento tra Savonese e Genovese. Giovedì la situazione rimarrà ancora perturbata, con piogge intense e diffuse, in temporanea attenuazione nelle ore centrali“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso sulla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale e sulle pianure a nord del Po, altrove più nuvoloso; generale aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Al primo mattino foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure. Precipitazioni sostanzialmente assenti salvo pioviggine nelle valli cuneesi. Dalla sera piogge deboli diffuse a partire dai settori alpini occidentali e sudoccidentali, in estensione alle vallate adiacenti. Zero termico in leggero rialzo sui 4000 m, poi in nuovo calo dalla sera sui 3700 m. Temperature stazionarie. Venti deboli, sulle Alpi al mattino da ovest, nel corso del pomeriggio rotazione da sudovest e moderata intensificazione con rinforzi forti sulle cime occidentali, sull’Appennino da sud in rotazione da nordest dalla sera, in pianura al mattino variabili, orientali dal pomeriggio.

