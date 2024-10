Previsioni Meteo Piemonte: lo zero termico sale a 4mila metri

MeteoWeb

“Un’alta pressione si estende progressivamente dalle Isole Britanniche meridionali sull’Europa centrale ed il centro-Mediterraneo, interessando il Piemonte con tempo stabile e soleggiato per oggi e i prossimi giorni. L’arrivo di aria mite in quota porterà lo zero termico a quote elevate fino ai 4000 m, con inversione termica e conseguente formazione di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Tali condizioni si manterranno pressoché stazionarie fino a sabato“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno; foschie e nebbie anche fitte sulle pianure nelle ore più fredde, in particolare sulle zone orientali e lungo il Po. Precipitazioni assenti. Zero termico in ulteriore graduale aumento fino ai 3900 m a sudovest e 4100 m a nordest. Temperature stazionarie. Venti deboli nord-orientali su Alpi e Appennino, prevalentemente occidentali in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.