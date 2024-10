Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con un progressivo miglioramento verso la sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 21°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, ma si prevede un graduale diradamento delle nubi nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1028 hPa. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 3,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 18,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, mentre l’umidità scenderà leggermente al 78%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con intensità che non supererà i 2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che raggiungeranno i 21°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, attorno al 97%, e l’umidità continuerà a scendere, attestandosi al 68%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità fino a 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno a circa 16,7°C, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’84%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pordenone mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo un inizio nuvoloso, si schiarirà nel corso della giornata. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta una settimana con condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 3 ENE max 3.2 Grecale 87 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 2.4 ENE max 2.8 Grecale 87 % 1028 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 0.9 ENE max 2.1 Grecale 88 % 1028 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 2 SSE max 2.2 Scirocco 78 % 1029 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 6.3 SSO max 6.7 Libeccio 69 % 1028 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 4.3 SO max 4.8 Libeccio 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 2.1 NO max 2.9 Maestrale 83 % 1028 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.2 NNO max 3.5 Maestrale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.