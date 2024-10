Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un clima più sereno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,5°C e i 22,6°C. I venti, prevalentemente provenienti da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 34 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, soprattutto durante le prime ore del giorno.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. I venti soffieranno da Sud-Sud Ovest con una velocità di 31,7 km/h, rendendo la notte ventosa. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa.

La mattina porterà piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 21°C e i 22,6°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,39 mm. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità di circa 28 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a poche nuvole e cielo sereno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 21,3°C. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 25 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 67%.

La sera si presenterà con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,5°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che varierà tra 22 km/h e 38 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 74%, ma senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature continueranno a mantenersi gradevoli, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 34.6 SSO max 57.5 Libeccio 68 % 1006 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 1 % 31.8 SSO max 52.6 Libeccio 80 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.39 mm 28.1 SO max 41 Libeccio 83 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.11 mm 23.8 O max 33.2 Ponente 74 % 1007 hPa 13 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 25.8 O max 32.5 Ponente 67 % 1008 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 26.3 O max 34 Ponente 71 % 1009 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 24.2 O max 37.4 Ponente 74 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 21.4 O max 38.9 Ponente 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:49

