Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, portando a temperature elevate. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza particolari variazioni climatiche.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e una temperatura di +18,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 17,2 km/h da Nord Ovest, mantenendo un’intensità di brezza tesa. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +17,5°C alle 02:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse e una temperatura di +17°C. Le condizioni miglioreranno ulteriormente, con il sole che farà capolino e porterà le temperature a +21,5°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 11% e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 17,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che toccheranno il picco di +24,4°C alle 13:00. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che varierà tra 12,7 km/h e 20,6 km/h. La percentuale di umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che scenderà a +18,7°C alle 19:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 14,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Tuttavia, non si registreranno eventi meteorologici significativi, permettendo di godere di un clima generalmente mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 15.9 NO max 34 Maestrale 76 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 12.9 NO max 30.4 Maestrale 76 % 1013 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 14.3 NO max 28.4 Maestrale 72 % 1015 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.3° Assenti 17.1 NO max 21.3 Maestrale 51 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24.1° Assenti 12.7 NO max 17.6 Maestrale 44 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 20.6 NNO max 25 Maestrale 52 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 14.6 NNO max 20.3 Maestrale 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 13.9 NNO max 17.5 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.