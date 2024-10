Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 75%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di schiarite nella mattina.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a un aumento della temperatura fino a 19,6°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di copertura nuvolosa varieranno, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno, con un’umidità che si manterrà attorno al 62-67%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento si manterrà leggero, con direzione prevalentemente da nord-est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Riccione mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della temperatura, con possibili schiarite, mentre giovedì potrebbe portare un ritorno di condizioni più instabili. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi buone opportunità per godere di attività all’aperto, pur tenendo conto della variabilità delle nuvole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 7 OSO max 7.6 Libeccio 75 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 6.4 OSO max 6.2 Libeccio 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 7.1 SO max 6.7 Libeccio 74 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 1.8 SE max 3.9 Scirocco 64 % 1020 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 9.9 NNE max 6.4 Grecale 67 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 3.3 ENE max 3.3 Grecale 72 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 3.2 ENE max 3.8 Grecale 79 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 4.9 SSO max 4.7 Libeccio 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:22

