Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente sereno, ma si evolveranno verso una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est.

Nella mattina, il cielo sarà nuovamente coperto, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che si aggireranno attorno all’85%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 58%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’83%, e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 65%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 96%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi su valori di 4-5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’85%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la situazione asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Le condizioni meteo non subiranno variazioni drastiche, e si prevede che la situazione rimarrà simile anche nei giorni successivi, con un possibile miglioramento della visibilità e una diminuzione della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 2.3 ENE max 3.6 Grecale 75 % 1020 hPa 5 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 3.3 ENE max 4.5 Grecale 74 % 1020 hPa 8 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 8 SE max 9.5 Scirocco 61 % 1022 hPa 11 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° Assenti 12.8 SSE max 10.4 Scirocco 58 % 1021 hPa 14 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 15.1 SE max 14 Scirocco 62 % 1019 hPa 17 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 6.8 SE max 9.3 Scirocco 80 % 1020 hPa 20 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° Assenti 3.2 SE max 6.8 Scirocco 86 % 1021 hPa 23 nubi sparse +19.3° perc. +19.6° Assenti 1.9 S max 7.2 Ostro 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:17

