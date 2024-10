Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni la Punta di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa predominante e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura rimarrà comunque significativa fino al pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La sensazione di calore percepita sarà leggermente superiore, grazie a un’umidità che si manterrà attorno al 40%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest, con intensità che varierà da leggera a moderata. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza delle nuvole possa limitare l’irraggiamento solare.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00, quando si scenderà a 25°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno notare anche delle schiarite. L’umidità aumenterà leggermente, portando a una sensazione di calore più intensa. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere più piacevole il clima.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa 22°C, rendendo la serata fresca e piacevole. L’umidità rimarrà intorno al 67%, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. La ventilazione si manterrà leggera, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, ma con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima autunnale ancora favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 6.2 O max 8.9 Ponente 66 % 1012 hPa 4 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 6.2 O max 7.6 Ponente 50 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.6° perc. +23.1° Assenti 9.9 OSO max 16.4 Libeccio 43 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.4° perc. +27° Assenti 12.9 OSO max 20.6 Libeccio 38 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +28° Assenti 12.1 OSO max 18 Libeccio 40 % 1008 hPa 16 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 8.6 O max 18.2 Ponente 53 % 1008 hPa 19 poche nuvole +22.7° perc. +22.8° Assenti 7.2 O max 13.2 Ponente 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 7.7 ONO max 12.3 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:25

