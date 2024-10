Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nella mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 13,4°C alle ore 07:00. La presenza di poche nuvole accompagnerà la giornata, favorendo un clima gradevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto intorno alle ore 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 16,8°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%. Non sono previste precipitazioni, ma il clima potrebbe risultare un po’ più fresco rispetto alla mattina.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo l’atmosfera fresca e umida. L’umidità si attesterà intorno al 91%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano una giornata variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere della bellezza autunnale della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 6.6 SO max 6.3 Libeccio 88 % 1020 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° Assenti 6.1 SO max 5.8 Libeccio 87 % 1020 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.5° Assenti 4.7 SO max 4.7 Libeccio 86 % 1020 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.3 SO max 5.3 Libeccio 68 % 1020 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 1.4 N max 6.4 Tramontana 66 % 1019 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 1.7 ESE max 5.3 Scirocco 75 % 1018 hPa 18 cielo coperto +13° perc. +12.8° Assenti 1 OSO max 2.2 Libeccio 90 % 1019 hPa 21 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 2.3 SO max 4 Libeccio 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:24

