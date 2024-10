Previsioni Meteo Sardegna: temporali e temperature in calo

MeteoWeb

Fine settimana all’insegna dell’instabilità in gran parte d’Italia e in particolare in Sardegna: le temperature, sia minime che massime, tenderanno a calare già nelle prossime ore con l’arrivo di una perturbazione che ora sta transitando nel bacino del Mediterraneo. Attesi anche temporali che domenica interesseranno soprattutto l’Ogliastra e il Sarrabus con accumuli da 20 mm a 40 mm. “La Sardegna è ancora marginalmente interessata dalla perturbazione ma già domani il minimo si sposterà verso il Tirreno favorendo l’afflusso di correnti nord occidentali che porteranno nuvolosità irregolare con possibili piovaschi – spiegano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu – un peggioramento si avrà dalla serata di domani a iniziare dal settore settentrionale e nord orientale con temporali e rovesci. Entrerà anche il maestrale con raffiche dai 40 km/h in su“. Le temperature si abbasseranno di 2-3 gradi arrivando a toccare i 23°C/24°C, “ma un ulteriore calo ci sarà da domenica sera con l’ingresso del grecale da nord est con massime di 21 gradi e minime attorno ai 14 le temperature sono previste in rialzo da martedì anche se l’instabilità permarrà almeno sino a giovedì 24“.

