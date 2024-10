Previsioni Meteo Sardegna: torna il maltempo nell’Isola

MeteoWeb

Weekend all’insegna del maltempo in Sardegna. L’alta pressione si sta indebolendo favorendo l’ingresso di una perturbazione atlantica che dall’Isola si sposterà progressivamente sulla Penisola occidentale. Dopo i primi fenomeni stasera, è atteso in seguito un peggioramento. Gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono piogge intense e abbondanti alternate a piogge più deboli. Le più colpite saranno le aree centrali della regione, le coste orientali e la zona di Capoterra, nel Cagliaritano. Le temperature subiranno un calo per effetto della copertura nuvolosa e della pioggia. La pioggia persisterà anche domenica, ma con meno intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

