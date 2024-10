Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nella mattina, portando a un incremento della temperatura fino a 15,9°C a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 16,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 5%. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a circa 12,9°C.

Durante la notte, il vento si presenterà debole, con velocità variabili tra i 2 e i 4 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’80% e l’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano nei prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana con condizioni simili, caratterizzate da cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede che, a partire da Martedì, ci sarà un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e una lieve risalita delle temperature. Gli amanti del bel tempo dovranno quindi pazientare ancora un po’, ma le prospettive per i giorni successivi sembrano promettenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° Assenti 4.8 S max 6.3 Ostro 86 % 1014 hPa 3 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° Assenti 2.9 S max 4.4 Ostro 86 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 3.8 SSE max 4.8 Scirocco 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 3.2 E max 3.3 Levante 71 % 1014 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 3.2 NE max 2.7 Grecale 67 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 1 % 4.4 NNE max 3.8 Grecale 68 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° prob. 2 % 2.6 SO max 2.7 Libeccio 80 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° prob. 2 % 3.7 SSO max 3.9 Libeccio 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.