Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Scicli di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una transizione climatica, con un inizio di giornata piovoso che si evolverà verso condizioni più serene nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio.

Nella notte, si registrerà una pioggia leggera con una temperatura di circa 17,2°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 87%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 2,2 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà: già dalle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno e la temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 17°C.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 4%. Le temperature saliranno fino a 21,2°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 65%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 11 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà costante, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 72%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la temperatura percepita molto confortevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 18°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da Est e Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo che si schiarirà. Lunedì e martedì si prevede un clima stabile, con poche nuvole e temperature che potrebbero raggiungere i 22°C. Quindi, sarà un’ottima opportunità per godere delle bellezze di Scicli e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.1° perc. +17.1° prob. 15 % 1 ENE max 1.9 Grecale 87 % 1015 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° prob. 6 % 2.7 NNO max 3.9 Maestrale 86 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 1 % 1.2 NNO max 3.8 Maestrale 78 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 8.6 S max 9.5 Ostro 67 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 11.3 SSE max 10.7 Scirocco 65 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 9.6 SE max 12.1 Scirocco 73 % 1019 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 10.5 E max 12.7 Levante 80 % 1021 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 9.9 ENE max 12.7 Grecale 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:14

