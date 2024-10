Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Scicli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno o poco nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 25°C nel pomeriggio, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno miti, con valori che si aggireranno intorno ai 19°C. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 5-6%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h, provenienti principalmente da nord-nord est. L’umidità si manterrà attorno al 70-71%, garantendo un clima piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da sud-sud ovest contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 51-57%. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di una mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Il pomeriggio si presenterà con temperature massime di circa 25°C, accompagnate da un cielo sereno e una leggera brezza. Le condizioni di previsioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non supererà il 63%. La velocità del vento sarà moderata, con punte che raggiungeranno i 13 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità si attesterà attorno al 70-73%, mentre il vento rimarrà debole, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e condizioni di meteo favorevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere ideale per godere delle bellezze del territorio. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene per attività all’aperto, poiché le temperature rimarranno gradevoli e le condizioni meteo saranno favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 2.1 NNO max 2.3 Maestrale 70 % 1018 hPa 5 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.2 NNO max 3.3 Maestrale 70 % 1019 hPa 8 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 4.7 SSO max 3.4 Libeccio 53 % 1020 hPa 11 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° Assenti 12 SSO max 7.5 Libeccio 50 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 12.1 SSO max 9.8 Libeccio 54 % 1019 hPa 17 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 3.5 SSO max 3.9 Libeccio 71 % 1019 hPa 20 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 1.4 NNE max 2.2 Grecale 72 % 1020 hPa 23 poche nuvole +20.1° perc. +20° Assenti 2.7 NO max 3.1 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:20

