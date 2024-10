Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,6°C durante la notte e i 26,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che varierà tra 0,9 km/h e 3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,5°C alle ore 07:00. Le nuvole inizieranno a comparire, ma la copertura rimarrà limitata, con un massimo del 16% di nuvolosità. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il clima subirà un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 99% intorno alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 8,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità salirà fino al 62%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con una diminuzione della nuvolosità. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C alle 22:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 14%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre con temperature gradevoli e un clima generalmente sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata, mentre il pomeriggio richiederà un abbigliamento leggermente più caldo a causa dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 2.3 SSE max 3.1 Scirocco 70 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.3 ENE max 2.5 Grecale 72 % 1018 hPa 7 poche nuvole +21.5° perc. +21.2° Assenti 1.7 ESE max 2.2 Scirocco 61 % 1019 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 6.2 S max 5.1 Ostro 53 % 1019 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 8.3 S max 6.9 Ostro 55 % 1018 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 9.4 SSE max 10.3 Scirocco 69 % 1018 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 5.2 SE max 5.4 Scirocco 85 % 1018 hPa 22 poche nuvole +20.6° perc. +20.9° Assenti 5.9 SE max 6.3 Scirocco 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:41

