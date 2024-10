Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Seveso si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno e si registreranno temperature intorno ai 11,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalle prime ore del mattino.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno da 11,6°C a 15,1°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,6 km/h e 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 16,9°C intorno alle ore 13:00 e 14:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, e l’umidità si attesterà attorno al 55-64%. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo così una certa stabilità atmosferica.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento continuerà a essere debole, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Seveso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature moderate e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con un possibile miglioramento solo a partire da Martedì, quando si potrebbero registrare schiarite e un aumento delle temperature. Pertanto, chiunque si trovi a Seveso potrà godere di una giornata tranquilla, sebbene nuvolosa, senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 4.5 NE max 7.7 Grecale 80 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 4.5 NE max 8.7 Grecale 79 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.8° perc. +9.9° Assenti 4.3 NE max 7.3 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 2.9 SSE max 3.2 Scirocco 65 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 3.3 S max 3.7 Ostro 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 5.4 SSO max 5 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 3 SO max 5 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 2.1 N max 2.9 Tramontana 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:48

