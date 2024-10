Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Seveso di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 14,4°C e i 19°C, mentre l’umidità si presenterà elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie. La copertura nuvolosa sarà totale durante la notte e la mattina, per poi attenuarsi leggermente nel pomeriggio, sebbene le piogge non si fermeranno.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Seveso sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 15,8 km/h. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con piogge che continueranno a cadere fino all’alba, mantenendo una temperatura percepita simile.

Nella mattina, le condizioni di pioggia si intensificheranno, con forti precipitazioni attese intorno alle 07:00, quando si registreranno 4,58 mm di pioggia. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 15,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 99%. Le piogge si presenteranno più leggere verso le 09:00 e le 10:00, ma continueranno a cadere, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 0,15 mm.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, con precipitazioni più sporadiche e una temperatura che raggiungerà il picco di 19°C intorno alle 14:00. Tuttavia, anche se la copertura nuvolosa diminuirà, le piogge non si fermeranno del tutto, con valori di accumulo che rimarranno contenuti. La velocità del vento sarà debole, con direzione sud-est.

La sera porterà un ritorno delle piogge, sebbene con intensità minore rispetto alla mattina. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, e le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 0,38 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché le piogge potrebbero influenzare le attività quotidiane. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento parziale, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 1.02 mm 2.1 ENE max 10.9 Grecale 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.91 mm 1.9 NNE max 5.1 Grecale 96 % 1015 hPa 7 forte pioggia +15.3° perc. +15.5° 4.58 mm 3.8 E max 13 Levante 99 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.15 mm 6 ESE max 10 Scirocco 90 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +18.9° perc. +18.9° 0.28 mm 4.9 SSE max 6.3 Scirocco 77 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.84 mm 3 ESE max 4.7 Scirocco 86 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.35 mm 4.6 NNE max 6.4 Grecale 90 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.16 mm 4.8 NE max 8.8 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:27

