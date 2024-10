Previsioni Meteo Siderno: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Siderno indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata relativamente stabile, ma con l’arrivo di piogge nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 19%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 25,7°C intorno a mezzogiorno, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 19,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 25,5°C alle 13:00 e poi diminuendo fino a 22,2°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 28%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,1 mm.

La sera porterà con sé ulteriori piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,4 mm entro la mezzanotte. L’umidità si manterrà sopra l’85%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Sabato e Domenica dovrebbero presentarsi con condizioni più stabili, permettendo di godere di un clima più gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.8° perc. +20.1° Assenti 4.8 SO max 9 Libeccio 88 % 1020 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° Assenti 3.9 OSO max 6.9 Libeccio 86 % 1019 hPa 6 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 6.3 OSO max 8 Libeccio 73 % 1019 hPa 9 cielo coperto +24.8° perc. +24.9° Assenti 11.6 SSO max 11 Libeccio 61 % 1019 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +26° Assenti 19.3 SSO max 15.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.4° perc. +24.7° prob. 8 % 19 SSO max 19.2 Libeccio 71 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.27 mm 11.4 SO max 16.6 Libeccio 83 % 1016 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +21.5° prob. 43 % 10.1 SSO max 15.8 Libeccio 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.