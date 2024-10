Previsioni Meteo Siderno: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siderno di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. I venti, provenienti principalmente da Sud e Sud-Ovest, si faranno sentire con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermano la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 77%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’83%. I venti, che si intensificheranno, potranno raggiungere velocità di 20 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che interesseranno l’intera area. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 80%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 33 km/h, contribuendo a un sensibile abbassamento della percezione termica. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 5 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge moderate continueranno a cadere, mantenendo il cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. I venti, provenienti da Sud-Est, si faranno sentire con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che continueranno a interessare la zona. Domani si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole e le possibilità di pioggia rimarranno elevate. Dopodomani, invece, si potrebbe assistere a un graduale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 51 % 9.4 SSO max 12.7 Libeccio 84 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° prob. 64 % 8.8 SO max 15.2 Libeccio 87 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.43 mm 15.5 SSO max 24.1 Libeccio 87 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +22.2° perc. +22.5° 1.53 mm 22.7 S max 31.4 Ostro 79 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +22.1° perc. +22.4° 1.25 mm 20.5 S max 30.1 Ostro 79 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +21° perc. +21.4° 1.89 mm 24.3 SSE max 33 Scirocco 85 % 1013 hPa 18 pioggia moderata +19.3° perc. +19.7° 3.65 mm 12.1 SSE max 20.7 Scirocco 92 % 1014 hPa 21 pioggia moderata +20.6° perc. +20.9° 2.14 mm 18.9 SE max 30.1 Scirocco 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:07

