Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più presenti, e la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 19°C e un’umidità del 74%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,7 km/h da sud, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà nuvoloso, ma la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 17,9°C.

La mattina inizierà con un cielo ancora nuvoloso, ma a partire dalle 08:00 si registreranno temperature in aumento, che toccheranno i 21,4°C alle 08:00 e i 24°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 52-63%, mentre la velocità del vento varierà tra i 5,3 km/h e i 10,5 km/h. Le condizioni di previsione del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene le nubi rimarranno presenti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86%, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 7-8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 72-73%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Termini Imerese indicano una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, mentre le nuvole potrebbero offrire un riparo dal sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 7.4 SSO max 7.5 Libeccio 75 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 8.7 S max 8.9 Ostro 78 % 1022 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 9.1 S max 11.1 Ostro 72 % 1024 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 2.7 SSE max 9.3 Scirocco 52 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 8.1 NE max 12.6 Grecale 54 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 1 % 7.2 NE max 9 Grecale 69 % 1024 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 2.3 SE max 2.4 Scirocco 72 % 1025 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 1 % 4.1 S max 5.1 Ostro 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:15

