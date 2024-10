Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La situazione non migliorerà nel corso della mattina, dove si prevede un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i 18°C. Anche nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano la presenza di piogge, sebbene di intensità moderata, e una leggera diminuzione delle temperature. La sera continuerà a mantenere un clima umido e piovoso, con temperature stabili intorno ai 16°C.

Durante la notte, Terni sarà avvolta da una fitta pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno tra 16,4°C e 16,7°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 5,7 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 5,24 mm, rendendo la situazione piuttosto umida con un’umidità che raggiungerà il 99%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità minore. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 90%. Le previsioni meteo indicano che le piogge si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli di circa 0,18 mm.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 96%. Le precipitazioni si attesteranno tra 0,6 mm e 1,39 mm, confermando la persistenza del maltempo.

Infine, la sera porterà con sé un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 16,6°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con accumuli di circa 0,55 mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 km/h e 4,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 98%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e mantenere un occhio attento sugli aggiornamenti delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.5° perc. +16.8° 0.57 mm 3.7 ONO max 4.6 Maestrale 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +16.2° perc. +16.4° 3.29 mm 5.7 N max 10 Tramontana 98 % 1014 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° prob. 27 % 4 NNO max 5.4 Maestrale 94 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.13 mm 3 NNO max 3.2 Maestrale 90 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.2 mm 4.6 NO max 6.1 Maestrale 89 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.6 mm 5 N max 9.1 Tramontana 97 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +16.7° perc. +17° 0.41 mm 2 O max 3.2 Ponente 98 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +16.7° perc. +17° 0.67 mm 3.6 NNE max 5.4 Grecale 98 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:16

