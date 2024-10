Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse, torna la nebbia

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso o velato con possibilità di isolate piogge. Nel corso del pomeriggio le piogge sparse potranno divenire più probabili sull’Elba e sulle zone più occidentali del centro sud. Banchi di nebbia nelle pianure interne nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli da est, sud-est.

Mari: mossi al largo e a sud dell’Elba, poco mossi sottocosta.

Temperature: massime stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani durante la notte sono possibili precipitazioni sparse in Arcipelago e sulla costa meridionale. Altrove poco nuvoloso con addensamenti soprattutto sul grossetano con locali piogge nel pomeriggio sui rilievi. Banchi di nebbia nelle prime ore del mattino su fondovalle e pianure, in lento dissolvimento.

Venti: deboli di Scirocco.

Mari: mossi in attenuazione a partire dal settore settentrionale.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie.

Martedì 29 sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani. Banchi di nebbia nella notte e nelle prime ore del mattino su fondovalle e pianure interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 30 sereno o poco nuvoloso. Formazione di banchi nebbia nelle pianure e nei fondovalle nella notte e nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

