Previsioni Meteo Trentino: nuove piogge in arrivo, neve a 2700 metri

MeteoTrentino ha reso noto che un vortice depressionario interesserà l’Italia oggi e domani determinando precipitazioni localmente abbondanti. Il fenomeno sarà particolarmente intenso in Emilia Romagna mentre in Trentino, nelle prossime ore (specialmente durante la serata), è attesa un’intensificazione dei flussi sudorientali, con precipitazioni, nevose oltre 2700 metri circa, a tratti diffuse e persistenti. Si prevedono entro le ore centrali di domani cumulate di pioggia medie di 15-30 mm ma localmente, soprattutto sui settori sudorientali e nelle zone di stau, potrebbero essere registrati accumuli superiori a 50 millimetri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

