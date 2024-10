Previsioni Meteo Veneto: torna l’anticiclone, rischio foschie e nebbie

MeteoWeb

Un promontorio anticiclonico con aria relativamente calda in quota si protende da sud, ostacolando il transito delle perturbazioni che si susseguono alle latitudini più alte; sul Veneto, dunque, le precipitazioni sono generalmente assenti e la nuvolosità è poco significativa, salvo addensamenti soprattutto lunedì a bassa quota, con inversioni termiche nelle ore più fredde associate ad una crescente probabilità di foschie o alcune nebbie in pianura e nelle valli. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 12

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle zone montane.

Domenica 13

Cielo: Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi; nelle ore più fredde possono presentarsi alcune nubi basse sulle zone montane, nonché parziali riduzioni della visibilità in pianura e nei fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Massime in aumento sulle zone centro-meridionali e soprattutto in quota; per il resto, contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti nord-occidentali; sulla pianura centro-meridionale, fino al pomeriggio da deboli a moderati occidentali e di sera deboli con direzione variabile; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo, od al più in qualche momento poco mosso al largo.

Lunedì 14

Cielo: Cielo sulle zone pianeggianti parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso soprattutto per nubi medio-basse alternate ad alcune fasi di schiarita, sulle zone montane parzialmente nuvoloso con maggiori spazi di sereno specie in quota; foschie dense e possibili locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e a fondovalle.

Precipitazioni: Possibile a tratti qualche locale pioviggine.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori minimi; massime sulla pianura nord-orientale stazionarie o in locale leggero aumento, per il resto in diminuzione.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, in prevalenza moderati ma a tratti anche localmente tesi nelle ore diurne; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Fino al pomeriggio quasi calmo od al più in qualche momento poco mosso al largo, di sera da quasi calmo a calmo.

Martedì 15

Cielo in montagna sereno o a tratti poco nuvoloso, nelle valli e soprattutto in pianura da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso con parziali riduzioni della visibilità e alcune nubi basse nelle prime ore, in successivo diradamento; per le temperature, attese contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, aumenti delle massime soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Mercoledì 16

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi; foschie o qualche nebbia in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; temperature minime in contenuto aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie o in lieve calo altrove; temperature massime stazionarie o in leggero aumento.

