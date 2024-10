Previsioni Meteo Veneto: doppia fase perturbata

MeteoWeb

“Tra la sera di giovedì e il primo pomeriggio di venerdì, veloce passaggio di un intenso impulso perturbato, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, tra Prealpi e pianura, con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su Prealpi e Pedemontana. In seguito probabile nuova fase perturbata tra sabato e prima parte di domenica“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una saccatura atlantica, in approfondimento tra penisola Iberica e Francia in spostamento verso est, convoglierà inizialmente sulla nostra regione correnti umide meridionali, determinando un graduale peggioramento, con apice del maltempo tra giovedì e venerdì. Sul Veneto la fase perturbata determinerà precipitazioni, anche diffuse e abbondanti su Prealpi e Pedemontana, per poi interessare anche la pianura orientale e la costa sabato. Ultime precipitazioni sono previste nella mattinata di domenica, per poi esaurirsi gradualmente ovunque. Da lunedì pressione in aumento con tempo stabile ma con condizioni favorevoli alla formazione di foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Le temperature non subiranno grandi variazioni salvo aumentare lievemente lunedì“.

Oggi in prevalenza molto nuvoloso, con probabilità medio-alta (50-75%) di modeste precipitazioni da locali a sparse, a carattere discontinuo per buona parte del pomeriggio, tendenti a divenire diffuse dalla sera. Temperature massime in lieve flessione. Venti in quota da moderati a tesi dai quadranti meridionali; in pianura moderati, a tratti tesi, in prevalenza da nord-est, salvo sui settori sud-orientali, dove soffieranno in prevalenza moderati da sud-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali e temporanee schiarite in pianura nel pomeriggio.

Precipitazioni: Diffuse nella notte fino alle prime ore del mattino, con quantitativi anche abbondanti su Dolomiti meridionali, Prealpi, Pedemontana e localmente anche sulla pianura settentrionale (probabilità alta 75-100%). Saranno probabili rovesci ed occasionali temporali. In seguito tenderanno a diradarsi sui settori centro-meridionali della pianura, mentre altrove persisteranno fino al tardo pomeriggio, poi tenderanno a diradarsi fino ad esaurirsi, con ultimi fenomeni sulla pianura nord-orientale. Verso fine giornata possibile innesco di nuovi locali rovesci o temporali su costa e pianura orientale.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in quota; massime in aumento o localmente stazionarie.

Venti: In quota moderati/tesi dai settori meridionali. In pianura moderati/tesi da nord-est nell’entroterra; su costa ed aree adiacenti inizialmente moderati/tesi di Scirocco, poi tenderanno ad entrare gradualmente venti da nord-est inizialmente moderati/tesi, in successiva attenuazione.

Mare: Mosso.

Sabato 19 tempo perturbato, a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto salvo nubi più irregolari al mattino sulle zone montane, con qualche schiarita.

Precipitazioni: A partire dalle prime ore, graduale aumento della probabilità di precipitazioni, anche con rovesci e temporali, a partire dai settori orientali, in graduale estensione verso ovest. Si tratterà di precipitazioni da sparse a diffuse, con quantitativi anche consistenti tra Prealpi ed alta pianura e settori costieri nord-orientali.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in calo sui settori centro-meridionali, stazionarie altrove. In generale calo in quota.

Venti: In pianura da nord-est da deboli a moderati nell’entroterra, a tratti anche tesi sui settori sud-occidentali verso sera; moderati/tesi sulla costa, a tratti anche forti verso fine giornata. In quota moderati tesi da sud-est, a tratti anche forti alle quote più alte.

Mare: Mosso.

Domenica 20 nella notte fino a parte della mattinata cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni da diffuse a sparse. In seguito miglioramento a partire dai settori orientali, con attenuazione della nuvolosità e precipitazioni che tenderanno progressivamente a diradarsi, fino ad esaurirsi ovunque entro fine giornata. Temperature minime in calo in pianura, in aumento in montagna; massime in lieve aumento. Al mattino Bora moderata, a tratti tesa, su costa e pianura limitrofa, in successiva attenuazione; in quota venti moderati dai quadranti meridionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 21 ottobre in pianura probabili inziali foschie e nebbie estese, in successivo graduale diradamento ed in nuova formazione dopo il tramonto, per il resto della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane nubi irregolari, più frequenti nel pomeriggio, alternate a schiarite, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime in calo, massime in aumento, localmente anche marcato.

