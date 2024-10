Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo, attenzione tra domani e venerdì

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio/sera di giovedì e la prima parte di venerdì, passaggio di un veloce impulso perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale tra Prealpi e pianura, con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su Prealpi e Pedemontana“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una saccatura atlantica, in approfondimento sulla penisola Iberica, convoglia sulla nostra regione correnti umide meridionali portatrici di annuvolamenti e alcune precipitazioni che fino a giovedì saranno sparse e piuttosto modeste. Spostandosi verso est, la saccatura porterà una fase maggiormente perturbata tra la notte di giovedì e le ore centrali di venerdì. In seguito il probabile isolamento di un minimo di pressione Sul Mediterraneo centro-occidentale porterà una nuova fase perturbata con precipitazioni estese tra sabato e la prima metà di domenica; graduale attenuazione/esaurimento dei fenomeni domenica pomeriggio“.

Oggi nuvoloso o anche molto nuvoloso per progressivo aumento della nuvolosità. Precipitazioni di modesta entità potranno interessare in modo sparso e discontinuo tutta la regione tra il pomeriggio e la sera. Temperature diurne in diminuzione rispetto a martedì. Venti in quota moderati, anche temporaneamente tesi, dai settori meridionali; in pianura moderati, a tratti tesi, da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa nuvolosità variabile, a tratti più compatta, soprattutto dalla sera, alternata a qualche schiarita, più significativa durante il giorno.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) di modeste precipitazioni da locali a sparse, a carattere discontinuo; più probabili e frequenti a fine giornata.

Temperature: In aumento le minime e sulle zone meridionali e occidentali anche le massime, che invece saranno in diminuzione sulle restanti aree.

Venti: In quota da moderati a tesi, prevalentemente da sud-ovest; in pianura moderati/tesi in prevalenza da nord-est, salvo lungo la costa e sulla pianura meridionale, dove soffieranno maggiormente da est o da sud-est.

Mare: Da poco mosso, con moto ondoso in intensificazione fino a mosso in serata.

Venerdì 18 fino alle ore centrali tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto; in seguito parziale diradamento della nuvolosità, con residui tratti di instabilità più persistenti sulle zone nord-orientali.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni estese, consistenti o localmente abbondanti tra Prealpi e pedemontana; dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni in genere più sporadici e discontinui, ad eccezione della pianura nord-orientale dove potrebbero risultare più persistenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa, soprattutto in pianura.

Venti: In quota moderati dai settori meridionali. In pianura moderati/tesi nord-orientali, salvo nella prima metà della giornata quando correnti sud-orientali potranno entrare lungo la costa e fino alla pianura centrale e meridionale.

Mare: Mosso.

Sabato 19 tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge estese e persistenti; probabili cumulate consistenti o anche abbondanti tra pianura e Prealpi. Temperature in diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Venti moderati/tesi sud-orientali in quota, da nord-est in pianura.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 20 ottobre è atteso un inizio giornata tempo ancora perturbato con cielo coperto e residue precipitazioni, più probabili e consistenti sulle zone centro-occidentali. Nel corso della giornata fenomeni in diradamento/esaurimento e possibili schiarite. Temperature minime in diminuzione in pianura, in rialzo in montagna, massime in ripresa.

