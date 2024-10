Previsioni Meteo Veneto: migliora fino a lunedì 7, poi nuova fase perturbata

MeteoWeb

Nel corso della giornata di sabato 5 ottobre, il minimo depressionario che interessa il Veneto da giovedì, tenderà gradualmente a spostarsi verso est, determinando un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio/sera. Domenica pressione in aumento, per l’avanzare di un promontorio anticiclonico, che interesserà il Mediterraneo centrale fino a lunedì, apportando condizioni di tempo in prevalenza stabile, ma con presenza di nubi irregolari. Martedì 8 ottobre, si approfondirà una nuova saccatura sull’Europa occidentale, che transiterà velocemente sul Nord Italia nella seconda parte della giornata, determinando una nuova fase di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse, anche consistenti tra Prealpi e pianura centro-settentrionale. Mercoledì 9 residua variabilità con qualche debole precipitazione sparsa. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 5

Iniziale nuvolosità ancora estesa, salvo qualche schiarita verso ovest, saranno ancora possibili precipitazioni sparse ed intermittenti, eventualmente con qualche fiocco di neve attorno ai 1900/2000 metri. In seguito tendenza a nuvolosità più irregolare, con precipitazioni in graduale esaurimento, e comparsa di schiarite. Temperature massime in aumento. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; in pianura in prevalenza da est deboli, a tratti moderati, deboli variabili nell’entroterra verso sera. Sulla costa venti moderati da nord-est, in progressiva attenuazione.

Domenica 6

Cielo: Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso dal tardo pomeriggio, specie sulle zone interne. Al primo mattino saranno probabili locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in successivo dissolvimento, in possibile nuova formazione dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione, massime in aumento.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest. In pianura deboli variabili.

Mare: Calmo.

Lunedì 7

Cielo: Presenza di estesa nuvolosità bassa in pianura, con possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde; altrove nubi irregolari, con ampie schiarite in quota al mattino, foschie e nebbie nelle valli al primo mattino e dopo il tramonto.

Precipitazioni: Generalmente assenti fino a buona parte del pomeriggio, poi aumenterà la probabilità di qualche debole fenomeno sparso sui settori occidentali (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in aumento; massime in aumento in montagna, stazionarie in pianura, salvo sui settori meridionali dove risulteranno in calo.

Venti: Venti in pianura deboli variabili; in quota progressivo rinforzo dei venti da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Martedì 8

Tempo perturbato, con cielo coperto. Nel corso della mattina a partire dai settori occidentali aumenterà la probabilità di precipitazioni, con fenomeni che tenderanno ad estendersi sul resto della regione. Fase più intensa nel pomeriggio, quando le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere moderato/forte, in particolare su Prealpi, Pedemontana e pianura centro-settentrionale; saranno probabili rovesci frequenti ed occasionali temporali. Temperature minime in ulteriore aumento; massime in aumento in pianura, in calo in montagna. In quota venti forti da sud-ovest; sulla costa e zone limitrofe Scirocco teso/forte, sulle zone interne venti da nord-est moderati, a tratti tesi sui settori sud-occidentali.

Mercoledì 9

Residua variabilità, con iniziali nubi estese associate a precipitazioni nella notte fino a parte della mattinata, con ultimi fenomeni a nord/nord-est. In seguito nubi irregolari, più frequenti nella seconda parte della giornata, quando sarà ancora possibile qualche precipitazione sparsa e discontinua su zone montane e pedemontane. Temperature minime in lieve calo in montagna, stazionarie in pianura; massime in aumento. Venti in quota da sud-ovest da tesi a forti in serata. In pianura venti da sud-ovest/sud, deboli, a tratti moderati, con tratti di rinforzo sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.