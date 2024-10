Previsioni Meteo Veneto: oggi fase di precipitazioni diffuse

MeteoWeb

“Il veloce passaggio di una saccatura interesserà la regione fino a parte del pomeriggio di giovedì determinando una fase di precipitazioni anche diffuse, in particolare sui settori montani e pedemontani“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Venerdì la presenza di correnti umide in quota dai quadranti occidentali, favorirà una certa variabilità con presenza di nuvolosità irregolare, ma con precipitazioni generalmente assenti. Da sabato si rinforzerà un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo, che determinerà tempo stabile, ma con condizioni favorevoli alla formazione di foschie e nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde“.

Oggi inizialmente ancora molto nuvoloso, specie sui settori centro-settentrionali; da metà pomeriggio schiarite via via più ampie a partire da ovest. Fino alla prima parte del pomeriggio probabilità in prevalenza alta (75-100%) di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni più frequenti su zone montane, pedemontane e centro-settentrionali della pianura, sporadiche e discontinue altrove. In seguito tenderanno a diradarsi, a partire da ovest, fino ad esaurirsi su gran parte della regione entro fine giornata, salvo possibile ulteriore sviluppo di locali rovesci/temporali a nord-est e sulla costa in serata. Temperature massime in aumento, in particolare sui settori meridionali della pianura; in calo sulle zone montane. Fino al primo pomeriggio su costa e pianura limitrofa venti tesi, a tratti forti, dai quadranti meridionali, poi tenderanno ad attenuarsi e a disporsi in serata da nord-est soffiando con intensità moderata, a tratti tesa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, sulle zone montane da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso durante le ore centrali per nubi cumuliformi irregolari. In pianura al primo mattino saranno probabili foschie e nebbie, specie sulle zone più interne, in successivo dissolvimento, localmente più graduale.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo qualche possibile debole e sporadica precipitazione sulle zone montane durante le ore centrali, nevose oltre i 2100-2300 m.

Temperature: Minime in calo, massime stazionarie, salvo sui settori meridionali della pianura dove risulteranno in calo.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile salvo ingresso di venti da nord-est dalla serata, a tratti anche moderati sulla costa. In quota venti da nord-ovest da moderati/tesi nella notte, a deboli/moderati.

Mare: Inizialmente poco mosso, poi quasi calmo.

Sabato 12 in pianura da poco nuvoloso, per presenza di nubi alte, a parzialmente nuvoloso verso fine giornata; probabili fosche e nebbie nelle ore più fredde. Sulle zone montane iniziali nubi basse, seguite da cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in calo.

Venti: Per buona parte della giornata dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati fino a parte della mattinata, verso sera deboli variabili. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 13 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, con probabili iniziali nubi basse in qualche fondovalle. In pianura fino a parte della mattina foschie e nebbie anche diffuse, in graduale successivo dissolvimento nelle ore centrali e in nuova formazione dopo il tramonto; per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione sulla costa e in quota; massime in aumento in montagna, senza notevoli variazioni in pianura. Venti deboli variabili in pianura; in quota moderati da nord.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 14 ottobre sono attese iniziali foschie e nebbie, anche diffuse in pianura e in qualche fondovalle, in successivo dissolvimento, lasceranno spazio a cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel tardo pomeriggio/sera per nubi medio-alte; in quota sereno o poco nuvoloso. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulle zone pedemontane.

