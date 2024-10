Previsioni Meteo Veneto, tempo via via più stabile

MeteoWeb

Tempo via via più stabile in Veneto, per effetto dapprima di un modesto promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo centro-orientale e da metà settimana per l’influenza di una robusta alta pressione centrata a sud della Gran Bretagna. Le due aree anticicloniche terranno confinati a ovest e sui confini orientali gli effetti rispettivamente del nucleo ciclonico gravitante sulla Penisola Iberica e di lievi ondulazioni in spostamento da nord verso sud sull’Europa centro-orientale. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 27

Annuvolamenti più frequenti sulla pianura centro-meridionale, soprattutto per nubi basse, alternati a spazi di sereno, più ampi sulle zone montane. Intensificazione e nuova formazione di foschie o nebbie in pianura e in qualche fondovalle dopo il tramonto. Temperature senza notevoli variazioni rispetto a sabato o tendenti al rialzo le massime. Venti deboli, occidentali in quota, variabili altrove.

Lunedì 28

Cielo: In alta montagna cielo sereno o poco nuvoloso; in pianura e nelle valli nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie specie fino al mattino e dalla serata e con tratti di sereno nel pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Minime in calo, massime senza notevoli variazioni o in locale flessione.

Venti: Deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 29

Cielo: In quota in prevalenza soleggiato salvo possibili maggiori annuvolamenti nel pomeriggio specie sulle zone orientali; in pianura e nelle valli nuvolosità bassa con foschie e nebbie nelle ore più fredde, in diradamento, almeno parziale durante il giorno.

Precipitazioni: In pianura assenti; in montagna probabilità bassa (5-25%) di qualche modesta precipitazione specie sulle Dolomiti.

Temperature: Senza notevoli variazioni salvo minime in ulteriore locale diminuzione in pianura e massime in aumento sulla fascia prealpina.

Venti: Deboli, in prevalenza occidentali in pianura e nord-occidentali dalle ore centrali in quota.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 30

Tempo stabile e soleggiato, soprattutto in montagna, mentre in pianura si avrà l’insidia delle foschie e delle nebbie nelle ore più fredde, in diradamento almeno parziale nelle ore centrali. Temperature senza variazioni di rilievo o in locale lieve calo.

Giovedì 31

Cielo sereno, ma con foschie e nebbie in pianura, in parziale dissolvimento nelle ore più calde. Temperature pressoché stazionarie o in locale lieve calo.

