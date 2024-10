Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile, si accentua l’inversione termica

MeteoWeb

“Fino a mercoledì la regione si troverà in una zona di sella tra basse pressioni (a ovest e a est) e alte pressioni (verso nord e verso sud): il tempo sarà stabile e il fenomeno più significativo sarà la formazione di foschie e nebbie in pianura e nei fondovalle soprattutto dalla sera fino il primo mattino. Da giovedì diventerà predominante l’influenza dell’alta pressione in espansione dalla Gran Bretagna all’Europa centrale; il tempo resterà stabile e si accentuerà l’inversione termica, determinando condizioni favorevoli ad una maggiore persistenza della nebbia durante il giorno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, o poco nuvoloso per nubi basse sulla pianura meridionale; dopo il tramonto foschie e nebbie in pianura e nei fondovalle. Temperature diurne in rialzo rispetto a lunedì, tranne locali controtendenze sulla pianura sud-occidentale in caso di persistenza delle nubi basse. Venti deboli, in quota da nord-ovest, in pianura in prevalenza occidentali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo stabile, ben soleggiato sui rilievi, mentre nelle valli e in pianura si avranno nebbie e foschie soprattutto fino al primo mattino e dalla serata, ma più persistenti e solo in parziale dissolvimento o sollevamento sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime prevalentemente in diminuzione, massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota deboli o moderati da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Giovedì 31 cielo in prevalenza sereno, ma persisterà l’insidia delle nebbie in pianura e nelle valli, soprattutto nelle ore più fredde, ma più persistenti sulla pianura meridionale, dove il diradamento durante le ore centrali potrebbe essere solo parziale.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In rialzo in quota, in ulteriore lieve diminuzione nei valori minimi in pianura, con accentuazione dell’inversione termica.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli, in prevalenza dai settori occidentali.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Venerdì 1° novembre cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, soprattutto nel pomeriggio, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli specie nelle ore più fredde. Temperature in diminuzione in pianura e nelle valli, in rialzo in quota.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 2 novembre è atteso tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità alta, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli soprattutto fino al mattino e dopo il tramonto. Temperature pressoché stazionarie salvo locali variazioni.

