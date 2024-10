Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,6°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, che porterà a un cielo con nubi sparse. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 18°C.

La mattina di Sabato si aprirà con un cielo sereno, che favorirà un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a 23,6°C entro le ore centrali della giornata, con una sensazione di calore che sarà accentuata dalla bassa umidità, che si attesterà attorno al 41%. I venti, inizialmente leggeri, si intensificheranno, raggiungendo velocità di 30,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 22°C. La ventilazione continuerà a mantenere un clima fresco, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con un’umidità che si attesterà intorno al 64%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 17,6°C durante le ore notturne. Non si prevedono precipitazioni, e i venti si faranno più leggeri, mantenendo comunque una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà fresco e ventilato, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono subire variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 6.5 O max 8.2 Ponente 69 % 1013 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 11.5 ONO max 14.1 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 12.7 ONO max 18.5 Maestrale 62 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +23.1° Assenti 25.8 O max 34.2 Ponente 41 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 30.8 O max 36.1 Ponente 53 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 29 O max 37.8 Ponente 60 % 1013 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 21.1 ONO max 34.4 Maestrale 61 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° Assenti 14.5 ONO max 21.4 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.