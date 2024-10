Previsioni sul rischio frane: un nuovo modello per la costa californiana

MeteoWeb

Un innovativo modello, originariamente concepito per analizzare lo slittamento lento delle faglie, ha dimostrato la sua efficacia anche nella previsione delle frane. Questa scoperta rivela che le condizioni già note per innescare il movimento lungo le faglie in profondità nel sottosuolo possono provocare frane anche in superficie. Lo studio, guidato da Noah Finnegan, geologo della UC Santa Cruz e pubblicato su Science Advances, ha esaminato i dati dettagliati di due siti di frana nella California settentrionale, monitorati dai ricercatori per anni.

I risultati ottenuti suggeriscono che un modello progettato per le faglie può essere applicato con successo anche per anticipare il comportamento delle frane. In California, dove gli smottamenti lenti sono frequenti e costano centinaia di milioni di dollari all’anno, questo rappresenta un significativo passo avanti nella capacità di prevedere i movimenti franosi, specialmente in risposta a fattori ambientali come le variazioni dei livelli delle acque sotterranee.

Prevenire le frane in California

“A livello pratico, questo studio ci fornisce un quadro di riferimento per capire quanto movimento aspettarsi in base a una variazione delle precipitazioni, che porta a una variazione della pressione dell’acqua nel terreno che poi si traduce in movimento“, ha spiegato Finnegan, professore di scienze della terra e planetarie. “Abbiamo pochissimi strumenti per pensare in modo predittivo e questo è un passo incrementale in quella direzione; non risolve il problema più grande, ma almeno è qualcosa che possiamo usare ora“.

Nel contesto dei terremoti, specialmente in aree come la California, una delle sfide principali è comprendere i vari comportamenti delle linee di faglia. Alcune faglie risultano “bloccate” e cedono solo periodicamente, causando grandi terremoti, mentre altre scivolano costantemente, muovendosi a una velocità uniforme. I sismologi hanno trascorso decenni cercando di chiarire perché certe faglie si comportano in modo diverso, al fine di prevedere meglio l’attività sismica e i rischi ad essa associati.

Negli ultimi venti anni, i ricercatori hanno iniziato a riconoscere che le faglie presentano una vasta gamma di comportamenti di slittamento. Alcuni di questi comportamenti non danno luogo a terremoti significativi, ma influenzano comunque la meccanica delle faglie. “Una domanda fondamentale nella scienza del rischio paesaggistico è cosa controlla lo stile di comportamento. Perché alcune frane scorrono e altre cedono rapidamente e in modo molto più distruttivo e pericoloso?“, si è chiesto Demian Saffer, direttore dell’Istituto di Geofisica dell’Università del Texas, coautore dello studio. “Il movimento delle frane è per molti versi analogo alla fagliazione tettonica e se riusciamo a capire perché alcuni sistemi scivolano lentamente e altri falliscono in modo catastrofico, ci forniamo una finestra sulla fisica che controlla questo tipo di comportamento“.

Finnegan sottolinea l’importanza pratica di questo studio, citando l’iconica Highway 1 della California come esempio di come le intuizioni ottenute possano avere un impatto positivo. “Il vantaggio di questo modello sta nella sua capacità di aiutare le decisioni operative su una base più informata; non si limita a isolare i dati, ma li contestualizza, consentendo alle autorità di prevedere come i cambiamenti di fattori come le precipitazioni possano influenzare il movimento del terreno“.

